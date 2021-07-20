在兩性關係中，因為「吃醋」而吵架的情況在所難免，建議在交往前，雙方可以先建立共識，協調彼此與異性來往的底線，才能降低互相踩雷及爭吵的機率。搜狐網命理專欄點名，生肖屬雞、狗、鼠的人最愛吃醋，在感情中容不下一粒沙子，總是非常專一且占有慾很強，天生是標準的醋罈子。

▍1.生肖雞

屬雞的人個性細心，做人做事的態度十分嚴謹，不僅自我要求高，習慣嚴於律己，更對自己的生活及感情都有長遠規劃。若要結婚，除了對方必須是自己的理想型，更希望兩人付出的愛也要對等，他們認為，自己很愛對方，那麼對方也應該如此，加上他們很容易吃醋，若想跟他們在一起，就必須減少與其他異性互動。

▍2.生肖狗

屬狗的人性格非常穩重，在工作上，屬於穩紮穩打的類型，在感情中也很慢熱，他們很難愛上一個人，需要長時間去培養，但一旦愛上就會全心全意對另一半好，非常專一，不過有時過度傳統又愛吃醋，占有慾很強。若有機會與心儀對象確立關係，他們就會想得非常長遠，把婚姻、雙方家庭到孩子等通通納入未來的藍圖中，責任感超強。

▍3.生肖鼠

屬鼠的人性格活潑，很擅長與人交際，但他們卻非常注重個人隱私，尤其在感情方面特別保守，他們認為感情是非常私人的事情，任誰都不能干預，當他們陷入愛情的時候，就會希望能擁有一個專屬於兩人的世界，不希望有第三者來打擾，即使結婚後有了小孩，也不代表他們會放鬆對另一半的管束，若想成為他們的伴侶，千萬不要招惹爛桃花！