「女生會介意男友和姐姐太好嗎？」一名女網友苦惱發文詢問，稱男友與姐姐互動親密，不僅同床睡覺，就連親嘴也習以為常，讓她感到相當困惑，不曉得該如何調適心情。文章曝光後，不少網友在留言區熱烈討論。

這名女網友22日在爆料公社App匿名館發文，內文吐露，男友與姐姐感情非常好，經常同床睡覺，也會嘴對嘴親吻，這都讓她非常介意，只是詢問男友得到的回覆都是，「只是親姐姐不要介意」。

原PO分享，在交往初期男友曾一度與姐姐分床睡覺，沒想到，近期卻發現姐弟又重新睡在一起，讓她感到煩躁；原PO抱怨，她也問過男友，會不會介意她與哥哥或弟弟一起睡覺，男友則回應，「會覺得很奇怪吧！」、「可是不一樣呀！你是女生！」

不僅如此，男友姊姊也會使用「原PO叫男友的愛稱」稱呼弟弟，姐弟倆也經常被外人誤認是情侶，讓原PO崩潰地說，「我是一個占有慾很強的人，是我真的過度在意？不夠大方嗎？女生們你們會介意男友跟他姐姐太好嗎？」

文章發布後，不少網友在留言區回應，「都已經這樣了，跟我說他們是清白的，鬼才信」、「『親姐姐』？『親』姐姐？咦，好像懂了啥」、「亂倫而已啊，沒事的」、「SOD喔…」、「怎麼看都是很奇怪的感覺」、「睡在一起又親嘴，怎麼看怎麼怪，我是無法接受」。