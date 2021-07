《廢柴萬物論》以地球末日前夕造訪的外星訪客和作風特異的女大學生為主角。(台北電影節提供)

《我倆還有明天》以想在山上蓋電影院的更生人為主角。(台北電影節提供)

以八〇年代英國電影審查為背景的《撕裂異弒界》今年在日舞影展世界首映獲好評。(台北電影節提供)

台北電影節今(29)日公布本屆「幻界奇航」單元及多部情慾性別相關片單,題材從外星人、宗教、愛情、親情、驚悚等應有盡有,形式與風格各具特色,要讓影迷大開眼界!包括日舞影展首映、以生猛畫面引發話題的《撕裂異弒界》(Censor);更生人懷抱電影夢的《我倆還有明天》(Yellow Cat);宅女與外星人一起冒險的公路電影《廢柴萬物論》(Garbage Theory);《找我經紀人》尼古拉.莫瑞(Nicolas MAURY)自導自演的首部電影《戚風男孩》(My Best Part);描繪柏林妓院女同志愛戀的《蕩漾年華》(Bliss);取材自反同性戀真實事件,描繪同志憲警心境的《我的警察情人》(Poppy Field)等,多元超展開的影像饗宴將拓展觀眾對電影的想像!

獲國際權威媒體《綜藝報》評為「近年最值得關注導演之一」的英國導演普朗諾.貝莉邦德(Prano BAILEY-BOND),首部長片作品《撕裂異弒界》以八〇年代英國的電影審查為背景,描述主角審查錄影帶時,意外在虐殺電影中看見失蹤已久的妹妹,當她前往片場調查時,卻逐漸迷失在現實與幻境中。該片重現地下電影的生猛血腥,今年在日舞影展午夜單元首映時廣受好評,更獲邀在德國柏林、韓國全州影展放映。

去年在坎城影展首映的《戚風男孩》,由熱門影集《找我經紀人》裡鬼靈精怪的迷人要角尼古拉.莫瑞自編自導自演,描述為愛癡狂的主角藏不住內心嫉妒,甚至在同性伴侶家中偷裝監視器。無法抑止情緒的他,決心遠離都市返回家鄉與母親同住,卻意外展開另一段人生奇遇。除法國傳奇女星娜塔麗.貝葉(Nathalie BAYE)和《BPM》性格男星阿爾諾.法盧瓦(Arnaud VALOIS)有精彩演出,伊莎貝.雨蓓(Isabelle HUPPERT)也在片中驚鴻一瞥的短暫現身。

本屆片單中有多部將愛情入題的精彩作品:匈牙利電影《廢柴萬物論》以地球末日前夕造訪的外星訪客和作風特異的女大學生為主角,兩人展開一場詭奇的公路奇幻之旅,只為尋找地球金曲的演唱者;《我倆還有明天》向電影藝術致敬,透過一位懷抱電影夢的前科犯和在妓女戶工作的女孩,兩人想在山上蓋電影院,但夢想之路卻困難重重;今年柏林影展首映的《蕩漾年華》以在妓院工作的兩女孩為主角,兩人相遇後深陷前所未有的熱戀,卻同時被生活的殘酷所禁錮;取材真實事件的《我的警察情人》描述盼得男友遠道而來的男主角,在他輪值上班時遭遇反同團體阻攔電影放映的現場,在同性伴侶、警察身分和反同陣營的三方衝突下,他內心的複雜情緒也逐漸擴散開。

《芙圖娜的異想世界》(Fortuna - The Girl and the Giants)描述隱藏身分在地球生活的外星女孩處心積慮躲避巨人的追捕,卻因一場意外而混淆了這段通往夢與幻想的旅程;以神話為底,師承法國侯麥新浪潮、佐以布列松式厚重風格的《魔鬼中的天使》(Atarrabi and Mikelats),結合現代元素和中世紀寓言,描述大地女神生下雙胞胎,兩人被送到惡魔寄宿學校的遭遇,各種超展開設定劍指歐洲的宗教世界觀;因為查水表而發生一連串詭異遭遇的《迷樓驚魂》 (The Penultimate)描述水務員被住戶毆打囚禁,遭遇連串怪事的他,要如何才能逃離這個暗黑詭譎、邏輯詭異的荒唐世界?入圍今年柏林影展泰迪熊獎的《再見父親》(Moon 66 Questions),則透過細緻的交錯敘事,捕捉返回家鄉照顧年邁父親的主角,在一次機緣下發現家庭錄影帶,帶領她重新認識如陌生人般的家人。

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開,單場早鳥票將於9月13日下午一點起在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。台北電影節各項活動將視疫情變化,進行滾動式調整。詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。