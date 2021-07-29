《廢柴萬物論》以地球末日前夕造訪的外星訪客和作風特異的女大學生為主角。（台北電影節提供）

《我倆還有明天》以想在山上蓋電影院的更生人為主角。（台北電影節提供）

以八〇年代英國電影審查為背景的《撕裂異弒界》今年在日舞影展世界首映獲好評。（台北電影節提供）

台北電影節今（29）日公布本屆「幻界奇航」單元及多部情慾性別相關片單，題材從外星人、宗教、愛情、親情、驚悚等應有盡有，形式與風格各具特色，要讓影迷大開眼界！包括日舞影展首映、以生猛畫面引發話題的《撕裂異弒界》（Censor）；更生人懷抱電影夢的《我倆還有明天》（Yellow Cat）；宅女與外星人一起冒險的公路電影《廢柴萬物論》（Garbage Theory）；《找我經紀人》尼古拉．莫瑞（Nicolas MAURY）自導自演的首部電影《戚風男孩》（My Best Part）；描繪柏林妓院女同志愛戀的《蕩漾年華》（Bliss）；取材自反同性戀真實事件，描繪同志憲警心境的《我的警察情人》（Poppy Field）等，多元超展開的影像饗宴將拓展觀眾對電影的想像！

獲國際權威媒體《綜藝報》評為「近年最值得關注導演之一」的英國導演普朗諾．貝莉邦德（Prano BAILEY-BOND），首部長片作品《撕裂異弒界》以八〇年代英國的電影審查為背景，描述主角審查錄影帶時，意外在虐殺電影中看見失蹤已久的妹妹，當她前往片場調查時，卻逐漸迷失在現實與幻境中。該片重現地下電影的生猛血腥，今年在日舞影展午夜單元首映時廣受好評，更獲邀在德國柏林、韓國全州影展放映。

去年在坎城影展首映的《戚風男孩》，由熱門影集《找我經紀人》裡鬼靈精怪的迷人要角尼古拉．莫瑞自編自導自演，描述為愛癡狂的主角藏不住內心嫉妒，甚至在同性伴侶家中偷裝監視器。無法抑止情緒的他，決心遠離都市返回家鄉與母親同住，卻意外展開另一段人生奇遇。除法國傳奇女星娜塔麗．貝葉（Nathalie BAYE）和《BPM》性格男星阿爾諾．法盧瓦（Arnaud VALOIS）有精彩演出，伊莎貝．雨蓓（Isabelle HUPPERT）也在片中驚鴻一瞥的短暫現身。

本屆片單中有多部將愛情入題的精彩作品：匈牙利電影《廢柴萬物論》以地球末日前夕造訪的外星訪客和作風特異的女大學生為主角，兩人展開一場詭奇的公路奇幻之旅，只為尋找地球金曲的演唱者；《我倆還有明天》向電影藝術致敬，透過一位懷抱電影夢的前科犯和在妓女戶工作的女孩，兩人想在山上蓋電影院，但夢想之路卻困難重重；今年柏林影展首映的《蕩漾年華》以在妓院工作的兩女孩為主角，兩人相遇後深陷前所未有的熱戀，卻同時被生活的殘酷所禁錮；取材真實事件的《我的警察情人》描述盼得男友遠道而來的男主角，在他輪值上班時遭遇反同團體阻攔電影放映的現場，在同性伴侶、警察身分和反同陣營的三方衝突下，他內心的複雜情緒也逐漸擴散開。

《芙圖娜的異想世界》（Fortuna - The Girl and the Giants）描述隱藏身分在地球生活的外星女孩處心積慮躲避巨人的追捕，卻因一場意外而混淆了這段通往夢與幻想的旅程；以神話為底，師承法國侯麥新浪潮、佐以布列松式厚重風格的《魔鬼中的天使》（Atarrabi and Mikelats），結合現代元素和中世紀寓言，描述大地女神生下雙胞胎，兩人被送到惡魔寄宿學校的遭遇，各種超展開設定劍指歐洲的宗教世界觀；因為查水表而發生一連串詭異遭遇的《迷樓驚魂》 （The Penultimate）描述水務員被住戶毆打囚禁，遭遇連串怪事的他，要如何才能逃離這個暗黑詭譎、邏輯詭異的荒唐世界？入圍今年柏林影展泰迪熊獎的《再見父親》（Moon 66 Questions），則透過細緻的交錯敘事，捕捉返回家鄉照顧年邁父親的主角，在一次機緣下發現家庭錄影帶，帶領她重新認識如陌生人般的家人。

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，單場早鳥票將於9月13日下午一點起在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。台北電影節各項活動將視疫情變化，進行滾動式調整。詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。