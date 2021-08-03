日本知名動畫導演細田守推出新作《龍與雀斑的公主》。（車庫娛樂提供）

日本知名動畫導演細田守推出新作《龍與雀斑的公主》。（車庫娛樂提供）

《龍與雀斑的公主》(Belle)日前於坎城影展「首映單元」首映，放映結束後獲全場起立鼓掌長達14分鐘，創下坎城影展史上第7長的紀錄。由《夏日大作戰》、《狼的孩子雨和雪》知名動畫導演細田守推出的新作，上月中在日本上映後已蟬聯3週票房冠軍，觀影人數破236萬，吸金逾33億(約8.4億台幣)，昨天(2日)更帶動電影歌曲熱銷登上日本iTunes音樂排行榜冠軍，更有3首電影歌曲同時搶進Top 10！

由「King Gnu」鬼才音樂家常田大希率領的「millennium parade」，與「日本新生代靈魂歌姬」中村佳穗合作的電影主題曲〈U〉，也在昨日宣布YouTube觀看次數正式突破1000萬，可說在日本全民瘋奧運當下，帶動另一波《龍與雀斑公主》話題熱潮！而《龍與雀斑公主》中做為故事舞台的高知縣，不少景點也在電影上映後成為觀光「朝聖」聖地，儘管日本目前仍深受疫情所苦，但日本媒體仍看好電影後續帶來的觀光熱潮與周邊商機。《龍與雀斑的公主》預計10月在台上映。