進入7月底，搜狐網命理專欄「生肖我很懂」點名，生肖屬虎、雞、兔的人將在本月底迎來接二連三的好運，不僅財路大開，富貴不離身，更有機會脫單遇見真愛。

▍1.生肖虎

生肖虎的人生來有五行木相助，其中在1950年出生的屬虎人，庚寅虎年，納音為松柏木，因此稱為「木虎」，在進入7月底時，有機會得到1974年出生的「水虎」相助，形成「寅水生寅木」之局，等時機一到，財運將會上漲，不僅有錢有福，更有橫財，必定能春風得意。另一方面，對於部分屬虎的人而言，未來3天保壽官不幸碰到「貫索」及「歲破」凶星影響，可能威脅到健康運勢，要小心頸椎疼痛問題。

▍2.生肖雞

生肖雞的人五行屬金，到了7月底，1981年出生的屬雞人陽氣最旺，五行土匯聚形成土金生財局，年紀越大，錢包就會越鼓。此外，好運也有機會同時激發姻緣，可望桃花朵朵開，如果想早日遇見真愛，應避免急著表白，唯有慢慢觀察，才能找到最適合的對象。

▍3.生肖兔

生肖兔的人在前4個月命宮有「災煞」、「火星」煞星作祟，會感到生活不順心、橫財運一般，好在步入7月底時，屬兔人的奴僕宮有「彩禧」、「偏財」吉星加持，若能把握住機緣，即可招來財富及喜事，更能邁向幸福。不過，在最近4天，屬兔人的疾厄宮不巧遭遇「盤根」、「火星」2顆煞星影響，應重視感冒、腰酸背痛問題，建議養成規律的生活，透過多運動來提高免疫力。