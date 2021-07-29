有些人花錢豪爽，卻總是不缺錢用，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬鼠、虎、羊、猴、馬的人花錢大手大腳，卻從來不用為錢煩惱，他們花錢速度快、賺錢速度更快，財源滾滾來，過著令人羨慕的好日子。

▍1.生肖鼠

屬鼠人很愛財，但卻不小氣，每一分錢都花在刀口上，尤其捨得花在社交場合，因此更有機會結識貴人。他們財運真的很不錯，一直都不用為錢蠻腦，錢花完了還會再來。運氣旺，若能找到志同道合的夥伴幫忙做事，會更容易成功，錢財源源不斷。

▍2.生肖虎

慷慨的屬虎人得到別人的敬仰和跟隨，能成就一番大事，早晚會發達。屬虎人說到做到，不受拘束，為人很大方，平時和朋友請客吃飯都是常見的事，錢都花在朋友兄弟身上，時間長了，也能得到回報。

▍3.生肖羊

屬羊人自身沒什麼需要花錢的地方，他們對於物質要求不高，最大的開銷是維繫人際關係。屬羊人熟人多，人脈廣，無論做什麼都能賺到錢。他們樂觀自信、內心富有，有捨有得易招貴人，命也會更好。

▍4.生肖猴

屬猴人是小福星，運氣一直不錯，出身富貴的他們錢財多多，所以平時花錢大手大腳的。屬猴人覺得存錢不如去想辦法賺錢，因此便把錢財投入到生意或理財中，運氣好的他們容易因投資而富有，大財小財都能收入荷包中。

▍5.生肖馬

屬馬人非常講義氣，在與人交往過程中，與物質生活相比，更重視的是精神生活。朋友有困難他們有錢出錢，有力出力。就因為這樣屬馬人也能得到別人的幫助，上班族有人提攜，創業者有人照顧生意，是天生的好命人。

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