有些人在不熟識的朋友面前很拘謹，但一旦混熟了，就會在自己親近的人面前卸下偽裝，展現最真實的自己，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，愈是跟他要好，愈容易被他氣倒，他會刻意捉弄你，但其實他們不是針對你，只是覺得有趣。因為他們深知就算兩人吵架，也不會真的分道揚鑣，所以才敢如此不考慮後果的宣洩情緒。

生肖馬：

屬馬的人在陌生人面前會極力控制自己，不會有任何失禮的行為表現，不過如果是自己熟識且親近的對象，他們就會放飛自我，有事沒事就會逗弄對方、大開對方玩笑，從來不會忌諱。就算有負面情緒也會不避諱的在對方面前全數宣洩，因為對方是他最信任的人，他從來不需要隱藏自己的真實情感。

生肖虎：

屬虎的人待人處事真實灑脫，不管在什麼人面前，情緒都很外放，尤其是愈親近的人。跟屬虎者關係好的人，十分清楚他們的個性，只要一言不和就會一股腦的爆發，但其實只是嘴上得理不饒人的「紙老虎」，脾氣發作完就沒事了，所以不會太放在心上，因此那些能承受屬虎者負面情緒的人，多半跟他們關係都不錯。

生肖雞：

屬雞的人比較健談，在親近的朋友面前總是叨叨絮絮的說個不停，尤其是在鬧脾氣時，特別愛說反話故意激怒對方，只要脾氣一來，什麼話都說得出來，因為他們深知對方不會跟他們計較，所以才敢如此不考慮後果的宣洩情緒。