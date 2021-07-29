雲林縣北港牛墟復市首日人氣旺，吸引上千人潮。（張朝欣攝）

雲林縣北港牛墟復市首日人氣旺，吸引上千人潮。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮牛墟經過2個月休市，29日首次復市，約300個攤商進駐，一大早就湧現人潮，估計有近2000人次，牛墟管理委員會表示，北港鎮公所規畫鎮內景點聯結，牛墟與北港朝天宮距離僅約1公里，中間還有水道頭文化園區，是未來很有發展性的線性旅遊行程。

北港牛墟配合疫情警戒降至2級29日復市，牛墟管理委員會嚴格實施單一出入口、實聯制等防疫措施，攤商與民眾等待2個月，迫不及待前來擺攤、採購，入口出現排隊入場人潮，大家表示等待一下沒關係，好不容易復市了，要做好防疫工作，才能持續營運下去。

來自嘉義縣的民眾說，北港牛墟逢日期尾數3、6、9日開市，每3天1市，雖然已沒有牛隻交易，但什麼都賣，包括牛鈴、牛軛等牛隻用品，以及古玩、二手物品、龜鱉、小雞小鴨、魚鳥寵物、各種小吃等，非常有特色，所以都會前來挖寶，每次都滿載而歸。

牛墟管理委員會指出，29日開市，很多人清晨6點就到場，除了在地民眾，還有遠從台中、台南、彰化來的外地遊客，人氣很旺，7點至9點人潮達最高峰，11點後才逐漸散去，大家人手1包，攤商也荷包滿滿。

地方文史工作者蘇健榮說明，台灣自明清以來，大陸閩粵地區陸續移民來台開墾，日據昭和年間，全台共有80餘處牛墟，整個農村可說是「牛的文化」，但因農耕機械化等因素，牛墟日益縮減，目前僅存北港、善化與鹽水3處，卻發展出獨特的常民文化，在牛年逛牛墟，別有一番風味。