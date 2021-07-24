俗話說，百善孝為先，可看出孝順是一種公認的美德，搜狐網命理專欄點名，射手座、巨蟹座、獅子座的女性最孝順，她們天性顧家又體貼，樂意一肩扛起照顧家人的責任，非常討喜又可靠。

▍NO.1射手女

射手女天生具備鄰家大姐姐的典範，她們個性直率體貼，從小就很有奉獻精神，不僅懂得孝順家中的長輩，就連兄弟姐妹都會一起照顧。在生活中，射手女對朋友也是有情有義，會細心照顧到每個人的情緒，因此能贏得眾人的信賴。

▍NO.2巨蟹女

巨蟹女天性顧家又體貼，非常乖巧細心，會完全聽從父母的吩咐行事，並能把每一件事情都做到完美，同時，她們也是家事達人，掃地煮飯樣樣行，總是為父母勞心勞力，甘願一輩子陪在父母身邊當乖女兒。

▍NO.3獅子女

獅子女的個性熱血霸氣，富有正義感，她們會從各方面落實孝道，小從把父母照顧到無微不至，大至永遠陪伴在家人身旁，樂意出錢出力，一肩扛起照顧長輩的責任，總讓父母備感窩心。