每個在職場上奮鬥的人，都希望能在事業上遇到貴人提拔，讓工作發展得更順利，命理老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，雙子座、獅子座、白羊座、射手座的人下半年運勢大好，不僅先前圍繞在身邊的小人會退散，更會出現貴人降臨，協助升官加薪、挖掘商機，讓你們有機會成為人生勝利組。

▍第四名、雙子座

下半年，雙子座的玄秘宮有逆行天王星眷顧，原本在你身邊圍繞的小人、扯後腿的豬隊友，會漸漸從你的世界裡撤退，或者小人可能開始得到報應，被他人惡搞到自顧不暇，自然沒有心力繼續打壓你，與此同時，在暗處等待時機的貴人會一個個現身。在求學方面，雙子座有名師教導，可望金榜題名；若是職場上，則會有上級長官賞識，前途光明；在感情路上，可透過朋友介紹對象來擺脫單身。艾菲爾老師建議，可在家中擺放吉祥物黑狐仙來吸收負面能量，幫助趕走小人！

▍第三名、獅子座

下半年，獅子座的手足宮有金星加持，可以說是貴人滿天下，從兄弟姐妹、親戚到鄰居，都會來幫助你。在工作上若遇到瓶頸或困難，會出現貴人替你化解，有機會升官加薪。在健康方面，有與你親近的人為你把關身體狀況，讓疾病問題得以對症下藥。想要戀愛的話，懂你的好友會主動替你牽線，可望遇見理想型。艾菲爾表示，單身者可配戴天然的粉色水晶，打開桃花運。

▍第二名、白羊座

下半年，白羊座的關係宮迎來火星助力，也許你一直懷抱創業的夢想、或是渴望的工作能更上一層樓，你的另一半將會是你的神隊友，包含協助創業大小事、經營人脈、挖掘你的潛力，讓你對自己更有自信，可以無後顧之憂向前衝。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的老朋友，可望在下半年一次收獲戀情與事業。

▍第一名、射手座

下半年，射手座的人際宮有金星眷顧，堪稱是吸金貴人的體質！若是擁有個人事業的射手座，先前你一直希望擴大事業規模，讓工作多元發展，接觸更多潛在客戶，卻礙於現實考量無法開始，下半年才剛開始，建議別整天關在公司或是工作室，可多多外出參加活動，因為貴人會出現在你不曾留意過的聚會，能為你牽線富貴的人脈，有助未來開發新的賺錢商機。