謙虛善良的好人品總能帶動人緣與財源，讓工作運一秒提升！搜狐網命理專欄點名，生肖屬狗、羊、猴的人在7／20～7／30期間即將迎來難得一見的強運，可望順利致富，過上諸事順遂的生活。

▍1.生肖狗

屬狗的人為人忠誠厚道，對待任何人都很真心，即便在工作上不慎遇到人品極差的小人，他們也不會太在意，只會努力發展個人事業，因此總能以正能量吸引貴人，協助他們把事業做得風生水起。在7／20～7／30期間，屬狗的人運勢將會一路飆升，注定能過上一輩子大吉大利、富貴不斷的生活。

▍2.生肖羊

屬羊的人對人總是很謙虛、有耐心，在工作中，他們的做事態度則是嚴謹認真，總是嚴守自己的工作崗位，對自己要求很高，不僅認真負責，做事一絲不苟，面對問題更可以做到不恥下問，為圓滿達成任務能屈能伸，所以深得長官的賞識和喜愛，未來會擁有更好的發展，在7／20～7／30期間，屬羊的人福到運來，萬事順遂，必能腰纏萬貫，有機會透過完成重大任務而獲得意外獎金。

▍3.生肖猴

屬猴的人頭腦機靈又聰明，能言善辯，懂得揣測他人的心理，加上他們做事精益求精，天生就有賺錢的頭腦，可發現不少賺錢致富的商機，做生意能順利賺進豐厚的收入。而在7／20～7／30期間，屬猴的人流年偏財運很好，財旺、人旺、事業旺，有機會中大獎，開始享受人生。