奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享7/26～8/1星座運勢，雙子座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，獅子座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。從整體運勢來看，雙魚座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊座對於目前的生活感到不滿足，因為如此而願意花心力想辦法改變目前的現況。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛座的自信心提升許多，面對目前周遭的人事物，有相當大的信心能夠處理妥當。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子座的朋友，下周將有強而有力的行動力充斥在生活中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹座的朋友，下周對於手邊事情都能靈活掌握，良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此自信心提升許多。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子座的自信心將稍稍下降，對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，建議下周在面對事情或決定時，多敞開心胸接受他人意見。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女座的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生，讓處女座朋友產生深深的無力感。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤座的朋友，顯得滿足且安於現狀，但也因為如此，稍稍停下自己向前邁進的腳步，甚至產生怠惰感，企圖心也隨之下降。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼的堅定，也不像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手座的朋友要注意自己的情緒反應，下周將會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來的堅持的事情時，將感到些許的無力感。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓摩羯座的朋友下周行動力提高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，算是平穩發展的一周。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶座的朋友，累意將充滿在你一周的生活當中，生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

下周雙魚座的朋友，將是個理性思考的一周，並且充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事情，下周將更加明朗。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】