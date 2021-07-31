愛情從來沒有道理可言，有些人面對感情，往往不會吝嗇付出，有些人則是愛得小心謹慎，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，在不確定對方心意之前，絕對不會輕易付出。

雙子座：

雙子座看似隨興，其實相當害怕受到傷害，即便內心渴望被愛，但是他們寧願在被拋棄之前，先行放棄這段感情。當雙子座確定對方的愛意之後，他們才願意承擔被傷害的風險，痛快的愛一場，不過想要贏得雙子的心，往往需要時間和毅力。

天秤座：

天秤座畢生追求公平，愛情也是一樣，但是要想打動天秤座並不容易，被動的他們一定要等到對方先做了什麼，他們才會有所付出，但是他們如果對你沒意思，也不會貿然接受，因此如果哪天天秤座不再和你講求公平，而是欣然接受一切，就代表他們真的愛上你了。

天蠍座：

天蠍座外表高冷，但其實內心熱情如火，只是因為缺乏安全感，對於身邊追求者的防備心也較強，面對愛情，天蠍座一直都是先接受別人付出的一方，但是前提是天蠍座對你有好感，才會欣然接受，直到確定你的心意後，他們便會毫無保留的付出。

水瓶座：

水瓶座的思維異於常人，他們熱衷精神交流、喜好自由，對水瓶座而言，他們接受別人好意的同時，也會在心裡衡量對方值不值得自己去喜歡。因為擔心戀愛後，自己的自由會受到限制，因此他們多半不會先付出，直到確定對方真的愛自己，並且不會限制自己的自由，他們才不會吝嗇付出自己的感情。