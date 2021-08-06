味全龍「龍王」王維中4日在與富邦悍將的比賽繳出6局無失分的好投，奪下本季首場先發勝，他自認該場比賽算是本季至今的代表作，而最大關鍵點就在於改變配球。

王維中本季出賽12場，在4月21日靠著中繼2局奪下加入中職首勝，5月起重回先發行列，勝投卻遲遲未能開張，終於在4日對上富邦之役奪下首場先發勝投。

「真的等很久。」王維中談到久違的先發勝投時說道，他表示，來中職後，過去自己一下場都是先用速球，後面才會用上各種球路，不過經過這段時間比賽下來，中職打者們對他的球路也越來越熟悉，「像是樂天的打者不怕直球，所以我就加了一些變速球進去。」

王維中認為，亞洲打者選球能力強且纏鬥力十足，不像西方球員那樣輕易出棒，「因此在配球上需要花更多心思。」4日的比賽，王維中一改過去配球策略，第1球就用變化球，「那天狀況很好，與捕手的搭配也很好，都是我想要的，每個球路都很漂亮。」

而回台第1個球季就受到疫情延賽了2個月，球季確定至少要到11月才會打完，王維中表示，延賽對他影響還好，只是球季會打很長，「原本我的課表就只排到10月，停賽這兩個月就像是回到春訓，然後復賽後少了觀眾，投起球來也少了些亢奮的感覺。」