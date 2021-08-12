大陸外交部網站12日消息，中國外交部亞洲司司長劉勁松10日會見巴基斯坦駐中大使哈克，就兩國關係、抗疫合作、中巴經濟走廊、達蘇恐襲事件等坦誠深入交換了意見。哈克強烈譴責中方工程人員重大傷亡的開普省達蘇恐襲事件，將中國兄弟損失視為自己損失。

劉勁松表示，「疾風知勁草，日久見人心」。中巴建交70年來，兩國友誼歷經了時空變幻和重大事件的考驗，愈久彌堅。面對席捲全球的新冠肺炎疫情和複雜多變的國際地區形勢，兩國相互支持、密切協作，推動經貿合作逆勢上揚，彰顯獨一無二的「鐵桿」情誼。

達蘇恐襲是近期中國在境外人員遭遇的最大恐襲事件。中巴都是受害者，雙方應緊密配合，動用一切必要手段查明真相，將凶手繩之以法。同時應抓住建交70周年契機，開展密切溝通對話，加強抗疫、反恐安全合作，推進中巴經濟走廊高品質發展，確保中巴關係的航船破浪前行。

哈克曾作為巴外交部禮賓司長接待習近平主席2015年對巴歷史性訪問，出任駐中大使一年來，廣泛同中國社會各界溝通交流、積極推進雙邊合作，對此表示讚賞。期待同哈克建立良好工作關係和個人友誼，共同推動中巴關係邁上新台階。

哈克表示，巴中一貫在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，在對方面對困難挑戰時彼此真誠幫助，這是兩國牢不可破友誼的堅實基礎。巴方衷心感激中方提供包括疫苗在內的寶貴抗疫支持，期待繼續得到中方更大幫助，堅決反對將病毒溯源問題政治化。中巴經濟走廊關乎巴基斯坦的未來，巴堅定致力於加快推進走廊建設。

哈克強調，巴方強烈譴責達蘇恐襲，將中國兄弟的損失視為自己的損失，誓將追查到底，嚴懲真凶，並採取一切必要安保措施，為巴中務實合作保駕護航。出任駐中大使是所有巴外交官的榮耀。他將竭盡所能，為雙邊關係發展貢獻最大力量。