作家｢九把刀｣的岳母在打完AZ疫苗後四天猝逝，記者會上陳時中被問及此事時說，｢九把刀｣的岳母不是公眾人物，個人個案不要在公眾場合來談。

陳時中最近是怎麼了？綠營內部有人吃了老實豆沙包，盡吐露實話；但陳時中卻好像是吃了大蔥，對記者的提問口氣愈來愈衝，記者問的是施打疫苗後的副作用，這跟是不是公眾人物有什麼關係？之前已經有很多因施打AZ疫苗後猝死的案例，｢九把刀｣的岳母施打後從背部往頸部開始劇痛，吐完了又開始陣痛，痛起來根本無法行動，這種情形跟公眾人物有什麼關係？不能問麼？

照陳時中的說法，公眾人物才值得談，請問公眾人物的標準在哪？就算｢九把刀｣名氣不夠大、他太太前主播周亭羽的名氣也不夠響，但他們的家人也是台灣老百姓，發生注射疫苗猝死的疑慮難道就不能關心一下嗎？難道陳時中每天在台上報的確診、死亡人數只是數字，市井小民的事跟他一點關係都沒有，記者問的問題都不健康？

現在才知道陳時中是如何的冷血，小老百姓死活根本沒放在他眼裡。九把刀啊！九把刀，自己爭口氣，變成｢十把刀｣或政治人物時，陳時中大概才會注意到你的家人。

九把刀猶且如此，而那些絕大多數沒名沒份的台灣老百姓呢？真的很可憐！

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