賈永婕在醫療物資最缺乏的時候捐贈了300多台｢救命神器｣，大多數人對她的作為極其讚賞，但也有少數酸民諷之為打知名度、為自己宣傳。

來台發展的大馬藝人黃明志日前透露，他只在臉書透露「馬來西亞疫情嚴峻，醫療物資匱乏」，沒想卻引來賈永婕回應「我想要幫忙可以跟我聯絡一下嗎？」經連繫後，賈永婕的「跨國支援前線行動｣立即展開，2000件防護衣先送到吉打蘇丹阿都哈林醫院，還預告說「接下來的支援會陸續到，再讓我努力一下！」

賈永婕此舉再度引起廣大迴響，這會是宣傳嗎？這會是作秀嗎？｢我這個住在馬來西亞的台灣人打從心裡對你說聲謝謝」、「天啊！我只是在黃明志社群裡呼叫了女神，真的就有行動了，太厲害了」、「下一部電影《即刻救援》的當然女主角」...。

在Delta肆虐的當口，人們為了搶打疫苗，人性的自私幾乎發揮到極點，誰還有功夫和心情去幫助別人？賈永婕的名望老實講已經夠了，但她仍然持續不懈去做救濟他人的事，網友說她是｢防疫女神｣、｢救難天使｣，誰曰不宜？

相對於越級搶打疫苗的某些民眾，以及不顧阿富汗人民死活的美國，賈永婕雖然只是一小根蠟燭，但卻照亮了人性中最光輝的一面。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※