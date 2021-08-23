美僑會亞太區主任方恩格日前指出，中央社報導屢屢不符實際，一來改變德國在台協會處長王子陶的言論，說中國阻止台灣購買 BNT 疫苗，事實上王子陶說的是｢中國公司｣，中央社刻意省卻｢公司｣二字。

再者中央社更援引 Facebook 和台灣海巡署的消息稱，一艘法國艦艇出現在彰化海岸附近。法國軍方駁斥中央社的報導不實，並無船艦在台灣西海岸航行。中央社此舉顯然是為某些台灣人提供暗示，以為台海發生戰爭時法國會來台援助。

中央社新聞一直以來均以快速、公正見長，即使在兩蔣時代也不具多少官方色彩，怎麼到了民進黨執政就變了樣，成了中央打手？

另外，「2021米其林必比登」出爐，台北有58間店家上榜，包含傳統湘菜、江浙菜等知名餐廳在內，身為公廣集團的華視居然把湘菜、江浙菜歸類到｢異國料理｣，與印尼料理並列，政治意涵昭然若揭。

奇怪哩！那當年隨國府遷台的湖南、江浙、福建、廣東人都成了｢異國人｣、｢外國人｣？中文也是外文？那你要不要過中秋節、農曆年啊，那都是｢外國節｣；媽祖也是｢外國神｣，你的名字、你的祖宗都是｢外國人｣？華視的台名｢中華電視台｣怎不改掉啊？那還是擷取自老蔣的墨跡！

從中央到地方，到處瀰漫著｢去中保台｣的陰影，中國史早已成了｢外國史｣，真不曉得我們現在身處哪一國？我們是｢異國人｣嗎？

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