日前報載國防部高層因公出國時，超量帶免稅菸造成非議，國防部第一天僅低調表示尚在調查，之後發出新聞稿說明超買的部分，當場已被航警糾正後退回，所以並無超買的行為，另已令頒「公務出國進出機場勿購免稅商品」，列為因公出國人員勤前教育之要項。

國軍這種「鋸箭式」的管理由來已久，從早先怕官兵中暑，就規定室外超過32度不能操課，為人訕笑已久，後來又怕禁閉室再出事，訂出來的管理規定比在連隊還舒服，完全失去了懲戒的意義，怕酒駕就全軍禁酒，使上下級少了「二軌」的溝通方式，現在高級長官因為買免稅菸遭受非議，以廉正風氣為名禁止出國購買免稅品，國防部會這樣處理事情，其實也不意外。

上次特勤人員因為出國夾帶私菸案，鬧得沸沸揚揚，因為官司尚未結束，至今仍為討論的熱點，結果國防部的高層又超量買菸，還被航警糾正，個人造業個人擔，其實長官出來道個歉，聲明願意接受處分也就算了，結果還搞一個出國禁買免稅品，典型就是因為怕出事，通通禁止最安全。

當軍人能因公出國，不論受訓、開會或駐外其實都是一件十分光彩的事，利用公務之餘在機場免稅店，用自己的薪餉給長輩買一點維他命、給另一半買一點保養品、給孩子買一點巧克力，幫同事帶一點紀念品，有何不可？現在居然因為長官犯了事，上了媒體，以後所有出國的官員都無法享受這種「小確幸」，國軍究竟是在培養幹部，還是在開修道院？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※