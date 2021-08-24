面對登記預約高端的人相較國際疫苗低很多，外界質疑指揮中心不去催貨國際疫苗，是否有「護航高端」的嫌疑？指揮官陳時中有些生氣，回應「完全沒有意義的事情！」

真正關鍵在高端疫苗防護力有多少怎不敢公布？反正不知道，先打再說，蔡英文開什麼玩笑？日前食藥署公布高端疫苗EUA（緊急使用授權）審查的會議紀錄，難以說服社會大眾相信政府給高端疫苗EUA是正確的，蔡英文政治作秀打高端，妄想消除質疑。

儘管食藥署已完成高端26萬5528劑封緘檢驗，但可以發現相較於其他疫苗清楚標示保護力，AZ 81%、BNT 95%、莫德納 94%，高端疫苗卻沒有寫明保護力有多少。在這部分中央疫情指揮中心陳時中就曾聲明表示，因為高端就是沒有做第三期，是做免疫橋接來核可，給予EUA，所以沒有保護力的資料。

沒保護力的疫苗認證根本是拿人命開玩笑！護航高端還不能質疑？這些官員護航高端疫苗，難怪被人質疑高端疫苗真的水太深！

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