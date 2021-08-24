才發生國防部高層超買免稅菸事件，又發生某軍校高階軍官把單位庫存口糧、調理包帶回家使用，遭移送法辦案件。兩起案件不免讓人懷疑，究竟是高階軍官習慣貪小便宜，或是長久以來的陋習，只是近期曝光較多。

其實軍人的待遇不差，高階軍官沒有貪小便宜的必要，深層原因在國軍為常保精壯，屆退制度比公務人員及警察更嚴格，即使上校，服役年限也僅只30年，約 52歲就要退伍。高階者有輔導會安排相當的職位，一般校級軍官或士官長只能回家吃自己。

雖然服役滿20年有終生俸可以領取，但「年改」搞得人心惶惶，何況中、少校退伍的離開軍中，通常是家庭用錢的高峰期(子女讀書、房貸)，就算參加退前職訓，習得一技之長，試想多少公司願意請4、50歲的「老」員工，多數只能做做「三保」(保全、寶塔、保險)度此餘生。

君不見曾經赴美受訓的愛國者飛彈營營長在路邊賣串燒，天之驕子的飛行員因為航空業不景氣而去開計程車，國防部的高級參謀在法院送公文，當然這都是自食其力，自己的選擇，也沒甚麼好說的，但是想到這批曾經是國家瑰寶，就這樣消失在街頭巷尾中，只能說這些長官早已預見了自己的未來，能拿一點算一點吧。

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