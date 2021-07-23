不自律的人，做事往往只有三分鐘熱度，常常半途而廢，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、白羊座的人雖然頭腦非常聰明，眼光也比一般人還敏銳，但他們做事總是虎頭蛇尾，很難堅持到底完成目標。

▍1.水瓶座

水瓶座冰雪聰明，擁有天馬行空的想像力，加上他們本身就是變化多端的性格，敢於打破常規，精準的眼光總能抓住事物變化的規律，但是他們做事常常只有三分鐘熱度，很難長久堅持，也不願意在固定的事情上花費太多心思，因此在職場中，他們是最容易頻繁跳槽的人。

▍2.雙子座

雙子座的智商與情商都很高，總是熱情又充滿活力，加上興趣廣泛，對潮流事物反應靈敏，總能捕捉到別人無法察覺的商機。不過，雙子座有時太過忠於自我，他們只肯對自己感興趣的事情投入精力，但往往在三分鐘後又失去興趣，非常不自律。

▍3.白羊座

白羊座頭腦靈活，勇敢無畏且很有魄力，只要他們找到想做的事情，就會咬定目標去執行，行動力十足，但是他們也很怕麻煩，沒有太多耐心去處理瑣事，因此一旦發現遇到麻煩，他們就容易變得虎頭蛇尾，露出做事只有三分鐘熱度的本性，等新鮮感過去，他們就會迅速轉移目標。