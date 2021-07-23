生活中難免會遇到爭執的場面，有些人特別擅長吵架，情緒一來依然口若懸河，嗆得對方不知如何回擊，搜狐網命理專欄點名，處女座、水瓶座、白羊座的人是公認的吵架大王，他們不僅個性強勢刁鑽，就連脾氣都不太好，一旦與人發生爭執，就會火大全開，不帶髒字也能把人罵到頭破血流。

▍1.第一名：處女座

處女座個性比較強勢，在與人爭吵時，常常嘴硬心軟，只會口是心非說出違心的話來傷害別人，即使他們自己也想結束爭吵，卻做不到主動示弱，只會虛張聲勢。正因處女座的人熱愛追求完美，在生活的各個方面都表現得淋漓盡致，就連吵架也不例外，他們邏輯縝密、言語犀利，不帶一句髒話也能把人罵到無地自容。

▍2.第二名：水瓶座

說到辯論，很少有人可以贏得過水瓶座，因為他們吵架功力十足。雖然水瓶座平時看似溫和友善，沒什麼情緒起伏，但若讓水瓶座的負面情緒一上來，他們就會徹底爆發，周遭的人都很有可能被掃到颱風尾，導致場面相當尷尬，因此，與水瓶座吵架是最不明智的選擇。

▍3.第三名：白羊座

白羊座天性很敏感，一旦與人吵架，對方的一言一行都會讓白羊座產生情緒波動，容易激發他們暴躁的一面，他們會不惜用絕情的狠話來回應對方，所以不要輕易挑戰。白羊座並不是壞心眼的人，吵架時也沒有傷人之心，不會刻意針對別人，但若有人不慎踩到他們的地雷，他們也不是軟柿子，建議別和他們硬碰硬，否則到最後吃虧的一定是自己。