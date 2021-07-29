離岸風電區塊開發29日再開說明會，經濟部希望近期就敲定相關選商規則，不過仍有部分內容開發商有不同意見。

由於區塊開發設有「競價價格限制」，上限是以台電距離選商年度最近一年的迴避成本為上限，下限則定為0元。哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發商認為，綠電對於社會帶來的正面影響不應跟隨台電的「灰電」影響，且應加上社會成本與環境成本，才能反應綠電對於未來企業的助益。

沃旭能源指出，目前500MW的風場容量天花板不利於未來市場發展，因為要發展產業關聯性與競標價格，這三項是互相牽制，無法創造出市場規模，更擔心台灣風機逐漸大型化，現有產業升級也須經過學習曲線，在限制風場大小可能影響未來綠電交易，讓資金不利於進入，無法促成國內產業升級。

捷熱能源（JERA）則提3意見，容量上限500MW+100MW是多元競爭家數及最適風場開發規模；在地化要有多元以及在實務上更有彈性的作法；競標價格上限方面，捷熱能源了解政府希望鼓勵業者向企業出售綠電(CPPA)方式，由於區塊開發是競價模式，CPPA必然會是業者努力的方向。但若將競標價格上限以迴避成本作為得標的基本條件，在綠電市場未成熟前，恐影響專案可融資性。同時，若CPPA夥伴未來有所變動，恐將導致營運過程有中斷之風險。因此捷熱能源希望在競標價格上限方面，可以制定相對符合綠電市場現況價格。