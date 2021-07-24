要看一個男人是否動了真情，就看他身邊的女人臉上幸不幸福就好了，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，愛上一個人就會把對方寵成小孩，生活大小事全部一手包辦。

天秤座：

天秤座的男人十分理智，不過隨著戀愛時間越久，就會越寵溺對方，能夠為了愛情做出許多妥協和讓步。基本上，天秤座男人戀愛是屬於循序漸進的類型，對於另一半會越來越愛、越來越寵溺，也會越來越遷就對方。

雙魚座：

對愛情充滿童話般幻想的雙魚座，一旦戀愛就會毫無保留的付出所有，而且越愛就會越遷就對方，恨不得將真心全部掏出來給另一半，即便對方犯錯，他也會選擇原諒，時時將另一半當成孩子一樣寵溺。

巨蟹座：

巨蟹座感情細膩、敏感，談戀愛時會時時留意許多細節和瑣事，無時無刻讓對方感受到溫暖和體貼，不過巨蟹座天生缺乏安全感，越愛越害怕失去，因此他們往往會更加努力付出，就怕對方突然變心，會不斷遷就和包容另一半。