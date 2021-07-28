為了找到好對象，不少人都會拜月老祈求早日遇到對的人，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公布，雙魚座、處女座、天秤座以及生肖屬蛇、雞、狗的人在下半年桃花運最旺，有機會得到月老眷顧，談一場甜蜜蜜的戀愛。

【桃花運超旺星座】

▍第三名 雙魚座

在下半年，金星會短暫停留在雙魚座的夫妻宮位，有伴侶的人可以約另一半出遊，此時正是讓彼此感情更加溫的時期，可透過小旅行好好獨處，若想求婚也能一舉成功。單身的人，此時能感受到自己的桃花大開，身邊會出現不少條件優質的異性，可配戴月老紅線招桃花與好人緣，讓你人氣旺、人品大爆發。

▍第二名 處女座

在下半年，金星會經過處女座的命宮，個性追求完美的你，可能會遇到一個各方面條件都超優的天菜，兩人剛見面就會一見如故，大有閃電結婚的徵兆。建議你別排斥他人的介紹牽線或各類聚會，否則會自斷桃花。有伴侶的人，可在今年與另一半一起拜見雙方的父母，把彼此訂下來。天然的粉晶是愛情之石，能增加愛情運，為你打開桃花運。

▍第一名 天秤座

在下半年，金星回歸到天秤座，為你的感情生活加持，此時不妨下點重本，換個更增添魅力的新髮型、購入化妝品、新服飾等，讓自己不管走到哪都是焦點，就連愛神都會特別眷顧你。可以期待8/16～9/10桃花大開的時刻，配戴天然的紫水晶可打開智慧，讓你找到通往幸福的方向。

【桃花運超旺生肖】

▍第三名 生肖蛇

生肖蛇在下半年有「六合」喜氣加持，婚運非常旺，真愛馬上就要降臨。單身的你，很可能在在路上邂逅真命天子，同時，也要記得多多參加朋友的聚會，才能獲得好桃花。有伴者，有機會在下半年結婚買房，可佩戴天然的托帕石，為你增強溝通、化解誤會。

▍第二名 生肖雞

生肖雞在下半年有豔遇上門，紅鸞星動使你在人群中更加耀眼，對你有意思的人會主動發出攻勢，令你受寵若驚。如果你已經有心儀的對象，記得要多跟對方聯繫，只要你願意給他們機會，很快會傳出喜訊！有伴者，你與伴侶如有意步入下個階段，可在農曆10月後與伴侶討論，很容易就能取得共識，更確定彼此的未來。

▍第一名 生肖狗

生肖狗下半年的感情路一帆風順，單身者的桃花運如有神助，不用刻意尋找也能遇到命定對象，相當令人稱羨。有伴者和戀人的感情會更加甜蜜穩定，產生了想婚的念頭，別錯過農曆10月的大好時機，若想雙喜臨門同時生子，可得加把勁！