每一位媽媽，都在家庭中扮演著重要角色，常常蠟燭兩頭燒，付出很多心血在照顧家人，搜狐網命理專欄點名，生肖屬猴、龍、雞的女性天生有帶旺家運的潛力，總是為了家庭鞠躬盡瘁，盡心盡力持家，甘願自己吃點苦，也要讓家人過上最好的日子。

▍1.生肖猴

屬猴的女人很懂得珍惜自己擁有的幸福，結婚後，對家庭相當盡心盡力，可說是鞠躬盡瘁、任勞任怨。對家人而言，她們猶如一棵可以依靠的大樹，不但可以管得好家庭，細心呵護每一位成員，還能兼顧自己的事業，是很值得信賴的角色，總讓丈夫也跟著沾光。

▍2.生肖龍

屬龍的女人是不折不扣的女強人，總能稱霸職場，凡事認真盡力做到一絲不苟，賺到的錢也很捨得為家人付出，因此，只要家中有她在，家人就不用怕吃苦，她們從不怕累，甘願一肩扛起所有壓力，只希望讓家人過上最好的生活。

▍3.生肖雞

屬雞的女人天生個性積極樂觀，腦子非常靈活，即使遇到困難，她們也很能苦中作樂，會把每一個家人都照顧地很好，創造良好的生活品質，隨著年紀漸長，她們會累積更多歷練，有助於替丈夫開拓事業、鎮住家財，非常旺夫。