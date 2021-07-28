7月已經進入尾聲，運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬龍、馬、豬、雞、兔的人在最後這4天運勢持續上漲，工作順利，能做出亮眼成績，財運也有所提升，凡事順順利利，心情也格外暢快。

▍1.生肖龍

屬龍人會受到長官的指點提攜，工作充滿熱情，能全心全意投入，有事半功倍的效果，無論做什麼行業都信心滿滿，如魚得水，雖然有些辛苦，但一切都值得，只要堅持下去就能看到成果。

▍2.生肖馬

屬馬人人緣好，好運氣多多，會結交貴人，在其幫助之下，事業大旺，在職場上總是能夠得到長官的賞識，好的工作機會很多。自主創業者可擴大經營，前景一片光明。財運有所上升，收入有機會提高，或是因投資準確而大賺一筆，財富越積越多。

▍3.生肖豬

屬豬人幸運無比，任何事都非常順利，彷彿有神仙相助。做事有貴人指點，先謀而後動，事業順利更上一層樓，好事一個接著一個。賺錢機會增多，財運會有不錯的提升，錢財順利飄進口袋，心情十分暢快。

▍4.生肖雞

屬雞人偏財運上升，金錢上有驚喜，有機會獲得意外之財，翻身得富貴，讓人刮目相看，富貴臨門不要得意忘形，低調會更好。心情愉悅，吃喝玩樂的事會增多，好好享受吧。

▍5.生肖兔

屬兔人幸運之神依然眷顧，笑口常開，心情大好。工作生活都非常滿意，人氣高，不缺機遇，還容易遇到賞識自己的貴人，不但為你排憂解難，提供機會，還能讓你大賺一筆，順利發達。

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