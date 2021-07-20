俗話說，財氣再長，也不比壽命長，若因賺錢而累壞身體，其實是很不值得的事情，搜狐網命理專欄點名，生肖屬猴、雞、蛇的人非常懂得修身養性，是養生有道之人，加上他們心態樂觀、擅長理財，自然能活得從容且長壽，晚年可望過上大富大貴的生活。

▍1.生肖猴

屬猴的人個性隨和友善，眼界開闊，不太會被任何煩惱困住，加上交友圈很廣，所以總是活得很快樂。在日常生活中，他們總能保持良好的心情，以及穩定的身體狀態，即使年紀再大也很少生病。他們不但壽命長，就連財運也是長長久久，只要能保持樂觀，並以從容的心態做事情，屬猴的人這輩子注定能立於不敗之地。

▍2.生肖雞

屬雞的人雖然愛面子，脾氣比較暴躁，但他們深知人生苦短，因此很懂得及時行樂，做任何事情都不會太勉強自己，向來很樂觀、有自信。在40歲後，屬雞的人有機會財運大開，不僅好運到，就連貴人運也比過去更好，容易在晚年賺大錢，不僅財源滾滾來，同時還能保持健康，一輩子衣食無虞。

▍3.生肖蛇

屬蛇的人天性熱情且聰明，非常會理財，因此擁有過人的財運，總能在事業上低調賺大錢。在生活中，他們做事態度謹慎，面對任何問題都不會過度急躁，總能穩定住自己的心態，加上他們很懂得修身養性，不易長皺紋，更不易生病，輕輕鬆鬆就能活到百歲，財運也能隨著年紀上漲，老來有機會成為富豪，帶著子孫們一起享福。