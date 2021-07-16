不少年輕人都有創業做生意的夢想，搜狐網命理專欄點名，生肖屬虎、蛇、馬的人天生是做生意的料，若自行創業，可望發展得比一般上班族更好，如果不想再過著朝九晚五的生活，不妨嘗試看看做生意，有機會大富大貴。

▍1.生肖虎

生肖虎的人脾氣跟性格都比較急，但十分勤奮積極，對於做生意，他們有著一顆熱情洋溢的心，願意來回奔波，不怕苦。而且他們頭腦聰明，很有遠見，總能比對手早一步挖掘到很多商機，能把生意做得風生水起，興隆昌盛。

▍2.生肖蛇

生肖蛇的人情商高、腦子動得快，辦事態度極為周到縝密，他們很有研究精神，對於大大小小的事情都有很靈敏的直覺和觀察力，所以十分會把握商機，從不會錯過任何賺錢機會，天生是做生意的高手，總能靠自己的專業能力獲得財富。

▍3.生肖馬

生肖馬的人為人大方熱情，交友圈廣闊，而且他們天生擁有領導人的大將之風，做起生意來自然是興旺發達。由於他們人緣很好，因此能得到很多朋友的支持，加上個人氣質討喜，能和顧客維持好關係，回頭客會越來越多，有望賺大錢。