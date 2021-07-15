結婚不是兒戲，不少人都希望能與愛人一輩子互相扶持，擁有長長久久的好婚姻，但不是每個人都能有「一次訂終身」的運氣，搜狐網命理專欄點名，雙子座、金牛座、摩羯座的人在第一次結婚時並不會太順利，常常梅開二度後才遇到真愛。

▍1.雙子座

雙子座的人喜歡隨興過生活，是一個定性不足的人，做事情也容易搖擺不定，他們會真心喜歡上一個人，但是並沒有想直接定下心來，就連在選擇結婚對象的時候，也不夠認真，導致婚後才會發現另一半和自己思想差別很大，完全不是自己理想中的對象，過沒多久就產生離婚的想法。

所以雙子座適合晚一點結婚，或在經歷過一次失敗的婚姻以後，他們才懂得吸取經驗，讓自己變得更成熟，只有在這種時候才能找到適合他們的人，未來家庭生活會過得很幸福。

▍2.金牛座

金牛座的人踏實能幹，但在感情中卻不慍不火，不太懂浪漫，個性又很固執，比較缺少安全感，所以需要找到一個能夠完全包容他們的人，導致金牛座的感情生活一直都不順。即使結婚後，伴侶也要不斷哄他們開心，時間久了對方會越來越失望，因此容易離婚。

離過一次婚的金牛座，在選擇伴侶時會變得更加謹慎，同時反思自己的過錯。面對再婚的伴侶，他們一定會努力製造浪漫，願意全心全意去愛對方，體貼又踏實的愛會讓另一半非常感動，因此能在第二次婚姻中找到幸福。

▍3.摩羯座

摩羯座的人性格沉悶，事業心很強，他們平時總是沉默寡言，會把很多精力都放在工作中。在感情裡，則是一個比較強勢的人，並且摩羯座非常現實，總覺得金錢就是婚姻的保障，常常太過認真賺錢，而忽略了伴侶的感受，就算結婚也沒時間相處，長久下來，一旦伴侶無法忍受冷漠，就會不得已選擇離婚。

離婚後的摩羯座會突然覺悟，看清事業不是人生的全部，如果沒有了自己的家庭，努力到最後也是一場空。所以在尋找下一個結婚對象時，他們會開始努力經營自己的感情，往往會得到好的回應，可望幸福一輩子。