威力彩頭獎已連30期槓龜，根據台彩表示，今日（15日）頭獎上看6.3億元，若一注獨得，將會成為威力彩今年第2高的開獎金額，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，牡羊座、獅子座、雙魚座、巨蟹座的人最有偏財機會，可在今日試試手氣。另外，因開運財神方位在東北方，建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注，把握上午11點到下午1點，以及下午3點到晚上7點的好運時辰，最有機會中獎。

▍Top4 牡羊座

因火星旋轉，移入牡羊座的偏財宮位，顯示牡羊座財水充沛，財富能量旺到破表，五宮也為桃花穴位，建議下注前先冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注站下注，說不定會有好事發生。

▍Top3 獅子座

因火星燃燒命宮，顯示獅子座的人在今日財運一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

▍Top2 雙魚座

因太陽水星加快移入雙魚座的偏財投資宮位，並且進入五宮，五宮巨蟹顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

▍Top1 巨蟹座

今日水星加速移入巨蟹座，加上太陽在命宮裡發光發熱，兩星互相照耀巨蟹座的財寶庫，小孟老師建議，「下注前記得先打開手機，搜尋並觀看火紅色的火焰，或紅色的彩油再去下注。」可藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺財氣。

除了以上4個星座之外，小孟老師也指出，生肖雞、馬、鼠、蛇的人是今日的好運生肖，亦可試試手氣。