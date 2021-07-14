在人際關係中，信任往往很難建立，因為時間是檢驗一個人是否值得信賴的標準，搜狐網命理專欄表示，金牛座、天秤座、雙魚座、巨蟹座的人對信任的人最沒有防備，容易盲目信賴身邊的人，被長期的信任蒙蔽雙眼，因此低估了被欺騙的可能性，經常被熟人辜負。

▍1.金牛座

當你得到金牛座的信任時，就等同得到最高的肯定。他們深信自己的選擇和判斷，因此一旦他們認定一個人，就永遠不會質疑對方，但若遇人不淑，就容易被有心人肆無忌憚地欺騙。因為他們太重義氣，喜歡用毫無保留的信任來捍衛友誼，導致常常被信任的人受騙，而且還學不乖，就算被騙，他們也會繼續堅持自己的選擇。

▍2.天秤座

在陌生人面前，任何小心機都不足以騙倒天秤座，但信任意味著放鬆警惕，一旦天秤座信任一個人，就會收起所有的防備，不過他們太高估自己的判斷力，每當他們認為對方很值得信賴的時候，就不會防範對方的欺騙和算計，正因為沒有警覺性，他們往往會被最信任的人背叛。

▍3.雙魚座

雙魚座天性非常敏感，有著敏銳的頭腦和戒心，想得到他們的信任，是一件很難的事情，但當他們對一個人的信賴達到極致時，就會逐漸忘記質疑對方，根本沒有防禦的意識，這就增加了被欺騙的風險。因此，唯一能騙到雙魚座的人，最有可能是他們信任的人。

▍4.巨蟹座

巨蟹座非常害怕且討厭被欺騙，所以他們對周圍的人都很有警覺心，然而面對信任的人，他們會越來越沒警惕，不會輕易質疑對方的異常行為，即使他們被欺騙了，也會為對方找藉口脫罪。因為他們不肯否認自己的選擇，同時更擔心信任關係會徹底崩塌。因為巨蟹座的內心很脆弱，很難相信一個人，自然不願輕易埋葬這份信任感。