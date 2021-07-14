現實中的愛情有快樂也會有爭吵，但甜蜜的感受依舊讓不少人對談戀愛充滿憧憬，即使害怕也要勇敢去愛。搜狐網命理專欄點名，雙魚座、天蠍座、巨蟹座的人疑心病最重，他們在愛情中很沒安全感，只要發現一點點風吹草動，他們就容易胡思亂想、患得患失，甚至會懷疑對方出軌，對愛人變得不信任，長久下來恐怕會消耗兩人之間的感情。

▍1.雙魚座

雙魚座天生容易沒安全感，還沒有在一起時，他們就已經幻想過分手的畫面，即使愛人許下一輩子的承諾，也沒辦法安撫他們那顆患得患失的心。因為他們太愛胡思亂想，一點小事就能讓他們無中生有，會不停地懷疑對方，雖然他們也很想改變，但始終無法控制自己。長期生活在猜忌中的雙魚座，通常背負著很大的精神壓力，不僅讓自己痛苦，也讓對方痛苦。建議學會信任，試著敞開心房信任對方，才能讓感情更穩定。

▍2.天蠍座

天蠍座看起來冷漠、難接近，只在乎自己，但在感情裡卻很敏感，有時還愛得很卑微。對於喜歡的人，他們會愛到心坎裡，認為對方的缺點都是可愛的優點，即使另一半亂發脾氣，天蠍座也會當成另類的撒嬌，非常寵溺愛人。同時，天蠍座的人掌控慾極強，很害怕愛人離開自己，他們最不能忍受被無視，否則就會變得十分神經質，不停吃醋、懷疑對方，容易讓對方感到壓抑，因此藉故疏遠他。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的人溫順乖巧，在陷入戀愛時，他們表面看起來波瀾不驚，實際上卻愛得很深，總會想在愛人面前找機會好好表現自己。不過，巨蟹座也很容易患得患失，他們害怕對方變心，因此常常從各方面試探對方，確認對方是否還愛自己，得到正面答案才能讓他們安心。但這樣的做法總有一天會讓愛人感到厭倦，建議改掉這個壞習慣，兩人才能走得長久。