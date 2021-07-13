若想追求天性害羞又愛面子的人，就必須比他們更主動！搜狐網命理專欄點名，金牛座、處女座、摩羯座的人個性內向又悶騷，即使遇到再喜歡的人，他們也不會輕易洩漏自己的心意，除非對方先示好，他們才敢再進一步告白。

▍1.金牛座

金牛座天性害羞，不善用言語表達愛意，任何心思和情緒他們都會放在心裡，就算他們已經愛你愛到癡狂，還是會堅持不主動告白，忍耐力不容小覷。但金牛座是行動派，你若能感受到他們各方各面的關心和照顧，就代表他們其實是喜歡你的，你只要主動一步先開口，就能攻破他的心房。

▍2.處女座

處女座自尊心非常強，就算遇到自己喜歡的人，他們也不會率先表達好感，因為他們很膽小，害怕對方不喜歡自己，不願讓自己一廂情願。所以你若是對處女座有好感，就要大膽表現出來，並且讓他們察覺到，否則處女座會誤以為你不喜歡他，最終慢慢放下自己的感情，不再繼續喜歡你。

▍3.摩羯座

摩羯座是出了名的悶騷代表，他們在社交方面很慢熱又內向，如果你不主動的話，很難快速拉近彼此的距離，而且摩羯座的防備心很重，即使他對你也有好感，依舊不會認定「非你不可」，必須經過長時間相處和熟悉後，才會真正放心並愛上你，他們很需要靠他人一步步拉近距離，才能順利交流。