母親是很偉大的角色，不少女性在有了孩子以後，便會激發出強烈的母愛，變得無比堅強，擁有令人難以想像的意志力。搜狐網命理專欄點名，生肖屬鼠、牛、蛇、羊的女性為母則強，一旦當了媽媽，她們的個性就會變得更加溫柔且勇敢，總是無私地為家庭及孩子奉獻心力。

▍1.生肖鼠

屬鼠女在年輕時比較愛玩，永遠就像個調皮的孩子一樣任性，但她們是責任心很強的人，在當了媽媽之後，她們會迅速進入母親的角色當中，給孩子滿滿的愛與滋養，處處為孩子著想，期望為孩子撐起一片天。

▍2.生肖牛

與一般人相比，屬牛女本來就是很獨立自主的女性，唯獨比較沒耐心，偶爾會耍任性、鬧脾氣，常常自己一個人生悶氣，但在當媽媽之後，她們會變得格外溫婉堅強，不再愛鬧小情緒，只要是為了孩子好，她們什麼都能忍，願意付出一切也絕不後悔。

▍3.生肖蛇

屬蛇女是一個容易擔心的人，常常被焦慮的情緒干擾，但為母則強，她們認為生孩子是一件非常重要的事，甚至比結婚還要重要，因此，在還沒做好準備之前，她們絕對不會輕易生子，若她們已經當媽，那就代表她們已經做了萬全準備，有能力照顧小孩。

▍4.生肖羊

屬羊女天生膽子小，遇到困難就想退縮，但是在當了媽媽之後，會瞬間變成另一個人，甘願從柔弱少女進化成無所畏懼的女超人，除了凡事都站在孩子的角度上考慮，更想把自己最好的東西都留給孩子，讓他們幸福一輩子。