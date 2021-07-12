每個人都想在職場闖出一番成績，得到上司的肯定，進而獲得成就感，搜狐網命理專欄點名，生肖屬豬、雞、龍的人從即日起至7／21有吉星幫助，憑藉一帆風順的好運，可一掃先前諸事不順的生活狀態，在事業上發光發熱，10天之內必定能得到更多賺錢的機會。

▍1.生肖豬

生肖豬的人在7／12～7／21期間，命宮得「文昌」吉星加持，有望告別前2個月流年不利，收入不見上漲的現狀，到時整體運勢將會翻轉，諸事順遂，可賺進源源不絕的錢財。事業運如魚得水，會在工作中遇到不少貴人，往後福祿不缺，富貴鴻運更上一層樓。

▍2.生肖雞

生肖雞的人屬相五行屬金，在7／12～7／21期間受到財神青睞，正財不斷，偏財如雨下，有機會買車買房，可望苦盡甘來，一改先前表面上光鮮亮麗，實則煩心事較多，生活多磨難，難以順心的狀態，對於部分屬雞的人來說，雖然當前事業真的很累，但時機來了，運氣也會出現轉機，只要堅持奮鬥下去，未來必定能得到上級長官的信任和器重。

▍3.生肖龍

生肖龍的人前陣子監察官無吉星照耀，導致運勢普通，身邊的桃花也短缺，好在7／12～7／21受到吉星照耀，在好運大漲之下，不僅小人退散，更有機會大發橫財，賺進大把金錢。另外，屬龍的人在工作中會迎來不少挑戰，有機會一展身手，在職場中發光發熱。