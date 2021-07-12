做人做事一定要有原則、有底線，否則只會被仗勢欺人的人打壓，進而讓自己吃悶虧。搜狐網命理專欄點名，獅子、白羊、摩羯座的人雖然脾氣不好，但卻是心地善良的好人，秉持著「人不犯我，我不犯人」的精神，從不害怕被人欺負。

▍1.獅子座

獅子座的人個性高傲，絕不會讓自尊心被人踐踏，雖然看似強勢，但他們心地非常善良，也有柔情的一面，對朋友很講義氣，慷慨大方，而且心胸寬大，很容易就寬恕他人，只是他們的脾氣說變就變，心情好的時候一向都很大度，可心情不好的時候就容易變得暴躁，直來直往的性格有時會讓人誤以為他們很難相處，但其實獅子座的人並不壞。

▍2.白羊座

白羊座的人性格衝動，容易因為他人無心的一句話而瞬間暴怒，但消氣之後，白羊座反而會自我反省，擔心對方被自己的氣話嚇到。白羊座向來以樂觀的形象示人，可是再陽光的人心裡也會有陰暗的一面，他們一旦被負面能量纏上，就容易一蹶不振，抗壓能力遠遠不及其他星座，很容易崩潰，導致情緒不穩定。

▍3.摩羯座

摩羯座天性冷漠，脾氣也不好，因為他們太過於專注自己的目標，不願吃一點點虧，當有人試圖侵占或損害到他們的利益時，摩羯座的人就會出面維護自己，但他們不會輕易發怒，唯有真的被踩到底線時，他們才會展現出極端暴躁的脾氣。雖然他們平時態度冷淡，但他們其實很善良，對於在乎的家人或朋友，從不欠缺溫柔和真誠。只要不惹他，他就不會主動傷害任何人。