有些人面對感情很幼稚，總愛用開玩笑、嗆人的方式表達自己的感受，星座運勢網站「小波講星座」分析，處女座、雙魚座、獅子座的人面對喜歡的人就會變得很幼稚，會故意找機會嗆對方，其實他們這麼愛找碴都是因為太喜歡了，只是總用讓人難以理解的方式表達。

▍1.處女座

處女座對自己要求很高，希望能在大家面前表現完美，面對身邊的人，他們的標準其實並不一致，越喜歡的人他們要求越高，如果是不在意的人、甚至是討厭的人，他們的標準就會瞬間下降，隨便他們想怎樣都行。處女座希望喜歡的人能夠越來越進步，因此常常會碎碎念，甚至講話語氣還聽起來很嗆，有時難免會讓人覺得壓力很大，不過他們的出發點其實是希望關心的人能像自己一樣努力，這些刺耳的話其實都是他們愛的鼓勵。

▍2.雙魚座

雙魚座是一個浪漫多情的星座，當他喜歡上一個人，就想要極盡所能的引起對方的注意，他第一個念頭就是一定要讓自己與眾不同，所以會故意跟對方唱反調，沒事就找機會嗆對方，像小學生吵架一樣，說出口的話往往都很幼稚，因為雙魚座太沒有安全感了，因此會努力刷存在感，只要對方目光在自己身上，他就會感到非常安心，雖然方法有點幼稚，但又非常可愛。

▍3.獅子座

獅子座性格強勢又很愛面子，他們表達感情時也是如此，很怕示愛會讓自己屈居下風，所以會故意嗆對方，想要藉由這個方法拉近彼此的距離。獅子座認為多開玩笑就能跟對方變熟，當他喜歡上一個人時就會整天圍繞在對方身邊，找到機會就會開玩笑嗆對方一兩句，如果對方也回嗆，他就會感覺非常開心，覺得兩人的關係又更進一步了。