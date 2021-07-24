有些人特別喜歡看熱鬧，手上的八卦絕對都是熱騰騰的新鮮消息，星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、巨蟹座、天蠍座的人最喜歡湊熱鬧，哪裡有八卦就有他們的身影，他們不但要站在八卦第一線，看完還要找人討論，每天彷彿有用不完的精力，內心的八卦魂永遠不熄滅。

▍1.獅子座

獅子座喜歡成為眾人矚目的焦點，隨時都在觀察有沒有人在注意他，同時他們也渴望掌控全局，如果有什麼騷動，總是衝第一個湊熱鬧，生活中無論大小事他們都非常關心，非得要知道後續發展和結局才肯罷休。獅子座每天都充滿活力，不但擅長帶動氣氛，也很喜歡看熱鬧，哪裡在聊八卦就有他們的蹤影，彷彿有用不完的精力，每天都不無聊。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很習慣照顧人，也享受被人依賴的感覺，他們對周遭的人事物非常關心，除了親朋好友以外，街坊鄰居也在他的照顧範圍之內，他們會留意身邊所有的事情，非常喜歡聊八卦和近期發生的新鮮事，與大家交流想法，對巨蟹座來說，湊熱鬧讓生活更有滋味，他們不但要從各個面向剖析，還要拿自己去跟當事人比較，可說是費盡心思在湊熱鬧。

▍3.天蠍座

天蠍座喜歡站在旁觀者的角度觀察周遭發生的事件，他們的好奇心很強，尤其對觀察人性特別感興趣，像是當事人的處理態度、旁人的反應、真實的性格流露等，這些都是天蠍座喜歡詳細探討的部分，因此，無論事情大小，天蠍座都喜歡湊上去品頭論足一番，就算是負面事件他也不避諱，看完還要回頭仔細思考，雖然他們平常看起來很冷淡，其實內心燃燒著八卦魂，湊熱鬧絕對少不了他們。