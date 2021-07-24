多數情侶都是因為興趣相投而在一起，容易有共同的話題，聊起天來才不會尷尬，不過有些情侶興趣不一樣，但相處起來卻意外地自然，而且還非常適合，《搜狐網》近日分享3個興趣不同，個性卻很互補的星座情侶組合。

第一名 牡羊男＆獅子女

牡羊座男個性溫和，比較喜歡安靜的事物，個性有時很小孩子的氣，會做出一些幼稚的舉動，反觀獅子座女則屬於女強人類型，在職場上絕不退讓，經常忙於工作，生活緊繃的她們，身邊就需要一個能逗她們開心的人，因此與牡羊座男屬於互補的關係，在一起會非常幸福。

第二名 獅子男＆巨蟹女

獅子座男天生散發著霸氣，喜歡從事具挑戰性的工作，在社會上擁有一定的影響力，而巨蟹女個性則很溫柔，平時喜歡宅在家裡，相對的也比較喜歡安穩的工作，雖然他們個性差很多，但兩人若是結婚了，一個主外一個主內，這樣的搭配可說是天生一對。

第三名 金牛男＆處女女

處女座女個性挑剔又龜毛，也是出了名的有潔癖，因此另一半必須非常包容她們，而金牛座男性格敦厚老實，做事非常勤奮，而且賺錢能力也不差，老實的他們也非常會包容人，絕佳的條件也讓處女座女無可挑剔，可說是一物剋一物的關係。