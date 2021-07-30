香港雙人女子組合Twins由阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成，一直以來她們在歌唱和戲劇領域都有傲人成績，近年兩人在各大綜藝節目也有亮眼表現；日前阿嬌在實境秀節目《完美的夏天2》中，到動物園和草泥馬近距離接觸，意外被噴得滿臉口水，但她冷靜繼續錄影，從容態度讓觀眾推爆。

阿嬌近期除了戲劇工作外，也是許多實境秀節目爭相邀請的來賓，最近阿嬌和阿Sa一起客串出演《完美的夏天2》，跟固定班底們暢玩三亞，像是到菜市場買菜、偽裝自己是攝影師或遊覽動物園等等；阿嬌還在節目中展現大膽性格，挑戰驚心動魄的「魔鬼鞦韆」，過程中完全面不改色，被說是個「狠角色」。

阿嬌在逛動物園時想跟草泥馬近距離合照。(圖/ 摘自微博)

沒想到卻無預警遭到草泥馬口水噴射滿臉。(圖/ 摘自微博)

而在動物園時發生一段害羞插曲，阿嬌想要和可愛呆萌的草泥馬合照，一手拿著手機準備和草泥馬近距離自拍，沒想到卻遭到草泥馬「攻擊」，朝她臉上噴射口水，畫面滑稽又尷尬；不過，阿嬌當下相當鎮定，從容地擦掉臉上的口水，繼續拍攝，不愧是出道多年的藝人，遇到突發狀況也能處變不驚。

Twins在今年5月成軍20週年，阿嬌和阿Sa不僅推出新歌，也合體上節目，7月初兩人被拍到一起逛菜市場，推估就是在錄製《完美的夏天2》，此時期阿嬌的體態仍相當豐腴，穿搭也被網友嘲笑像是大媽，還讓不少人感嘆「女神崩壞」。