有些人天生就喜歡熱鬧的氣氛，總是和人群待在一起，身旁也有很多朋友，但有些人反而比較偏愛安靜，十分享受一個人的時光。搜狐命理專欄近日發文分享，摩羯座、處女座和水瓶座的人很需要獨處的空間，就算沒有朋友陪伴也可以過得快樂又自在。

1、摩羯座

摩羯座的人非常不喜歡社交，身邊的朋友都只求真心相待，而不求數量多，再加上摩羯座屬於獨立的類型，比起和他人相處更喜歡一個人生活，他們覺得人與人之間的關係，在某些時候總會讓人感到負擔，就算是十分要好的朋友也一樣，像是一起看電影就必須考慮對方的喜好，這樣還不如一個人獨處，想幹什麼就幹什麼。

2、處女座

處女座很擅長壓抑自己，總是努力把自己變成社會想要的模樣，就算和他們真實的內在差異極大，他們也還是會強迫自己改變，戴上完美且符合社會要求的面具；這樣的偽裝讓處女座非常疲憊，因此很需要一個獨處的充電時間，能夠暫時卸下面具和偽裝，好好放鬆長期壓抑的內心，做回最真實的自己。

3、水瓶座

水瓶座天生就擁有一種淡然的性格，不管做什麼事都表現出一副無欲無求的樣子，他們十分享受生活中的安靜，雖然平時還是會維持和他人的友好關係，但內心深處卻不希望有人來打擾，水瓶座對大多數人始終保持著距離感，就算對方是朋友、另一半，甚至是家人，有些想法和心事還是無法輕易說出口，只能獨自封存起來。