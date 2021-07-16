有些人看似受歡迎，愛情之路卻不順遂。星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、雙魚座、雙子座的人桃花運非常旺，擁有許多愛慕者、追求者，偏偏他們的爛桃花占大多數，感情之路總是非常坎坷。

▍1.射手座

射手座的生活目標就是追求快樂，他們閒不下來，有時間就一定要找事情做，把行程排滿。他們很幽默，又喜歡交朋友，在各種活動場合都是矚目焦點，無論異性還是同性朋友都很多。射手座有很多認識新朋友的機會，而且知道如何吸引異性的注意，他們的桃花運一直都很旺，但是卻不懂得如何拿捏與異性相處的分寸，就算有女友了還是很愛玩，和其他女生保持曖昧，失去女友的信任，因此每段戀情總是被爛桃花干擾，無法長久維持。

▍2.雙魚座

雙魚座心思很細膩，觀察力很強，對周遭一切變化都非常敏感，他們滿腦子都是戀愛的粉紅泡泡，喜歡浪漫的事物，心地善良又溫柔，無論男女都有很好的桃花運。不過雙魚座太容易心軟，無法放任別人悲傷、失望，就算不喜歡的人對自己告白，他也無法斷然拒絕，身邊雖然有很多追求者，但每個都不是雙魚的菜，只能說這些爛桃花都是他們自找的。

▍3.雙子座

雙子座好奇心強，喜歡嘗試新鮮事物，他們隨時都充滿活力，跟他在一起每天都不無聊，因此他們的桃花運通常很旺，不過他們太愛追求新鮮感，只要覺得誰有趣，就想更加認識對方，一旦失去興趣就懶得繼續發展，雖然有很多桃花，但都非常短暫。雙子座的性格很多變，情人常常覺得很困擾，不知道他到底想要什麼，交往過程總是沒有安全感，再加上雙子座只要認識其他有趣的人，就會開始三心二意，身邊的爛桃花成為感情的阻礙。