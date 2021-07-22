美好的愛情，總能讓人深陷其中，有些人愛上了就會死心塌地，即便走不下去，也不願就此放手；而有一些人，他們懂得好聚好散，只要用力愛過，縱使緣分盡了，也會灑脫放手。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，不管眼前這段感情結局如何，只要深愛過就不怕後悔。

白羊座：

白羊座看待事情的主觀性強，遇見心儀對象也會火速展開追求，他們對自己的直覺有著謎一般的自信，只追求當下，不在乎結果，就算分手後會難過一陣子，但絕不會後悔，畢竟這些經歷也是自己人生中的一段寶貴經驗。

射手座：

射手座的人較其他人博愛，容易將一點點的好感視作喜歡，一點點的喜歡就以為是愛，還好他們對於感情中的分分合合看得很開，就算到最後因為不合適而分手，他們也不在乎，只要當下彼此相愛就已足夠，相當拿得起放得下。

雙子座：

雙子座看似花心，但其實他們骨子裡十分戀家，嚮往家庭的溫暖，雖然很看重愛情，但是一旦發現兩人在相處過程中並不愉快，他們也會灑脫放手、好聚好散，因為他們自己就很能夠自得其樂，對於逝去的愛情，他們也從來不會感到後悔。