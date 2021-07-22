在戀愛世界中，每個人都有機會遇到自己的剋星，讓你願意處處包容、退讓，只希望讓對方更開心快樂。搜狐網命理專欄點名，水瓶座、射手座、獅子座的人在感情中總是很霸道又我行我素，常常對另一半耍任性，讓人哭笑不得。

▍第三名：水瓶座

水瓶座的個性古靈精怪，有著自己的世界，尤其跳躍性的思維總讓人難以理解，就像外星人一樣，與另一半相處的時候，常常語出驚人，講出一些毫無邏輯又無厘頭的話，令人聽了一頭霧水，卻也被他們逗笑。

▍第二名：射手座

射手座天不怕地不怕，天生喜歡冒險和自由，若要求他們踏踏實實生活，絕對比登天還難，因為對他們來說，沒有任何事情比四處玩更刺激，所以和射手座在一起就意味著，你必須放任他獨自冒險，否則你就要陪他一起冒險。

▍第一名：獅子座

獅子座談感情只追求面子跟刺激感，因為他們對於愛情沒有太大的想法，只希望可以宣示自己的主權與地位，所以在一段關係中，他們一定是占據主導權的一方，不允許自己的面子受到任何一點打擊，否則絕對會跟對方翻臉。