有些人非常優秀，辦事效率高，能做出亮眼的成績，卻異常低調。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，處女座、天蠍座、摩羯座、巨蟹座的人能力很強，不過行事風格卻非常低調，不喜歡受到大家注意，往往在一舉成功後才會被眾人發現。

▍1.處女座

處女座對自己的要求很高，希望在大家面前能有完美的表現，他們能力很強，不過行事風格非常低調，一旦他們成為矚目焦點，他們會感到巨大的壓力，很怕無法達成眾人的期望，因此寧願默默付出，最好不要被注意到。

▍2.天蠍座

天蠍座防備心很強，習慣默默觀察大家，不喜歡成為焦點人物，他們認為出頭鳥最容易被攻擊，如果做人太高調，很容易被抓到弱點，一旦有把柄在別人手中，就容易受到牽制，因此他們努力打拚卻非常低調，害怕受到注意。

▍3.摩羯座

摩羯座是工作狂，為了把事情做好，願意沒日沒夜的加班，往往能做出亮眼的成果，不過他們卻非常低調，很害怕被公開表揚，因為他覺得人心難測，如果招人眼紅或是引來小人注意反而麻煩，所以總是非常低調。

▍4.巨蟹座

巨蟹座的心思細膩，對於周遭的變化非常敏感，如果受到大家的注意，他們會覺得綁手綁腳的，非常不自在，原本做得很順手的事也會因為顧忌變多，不敢放手去做。巨蟹座希望能照顧到每個人的情緒，如果受到大家注意，就會被所有人牽著鼻子走，嚴重影響辦事效率，維持低調才能讓他們的優秀能力完全發揮。