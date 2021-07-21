有些女人特別懂得如何經營愛情，是男人眼中的理想對象，星座命理師艾菲爾在FB粉絲團分享，摩羯座、巨蟹座、雙魚座、雙子座的女人是優質情人，能夠徹底收服伴侶的心，受到極致的寵愛，又懂得如何經營感情生活，她們的戀愛總是特別甜蜜又浪漫，令人羨慕。

▍第四名：摩羯座

性格務實的摩羯女，腳踏實地又耐心十足，在職場上受到信任，總是承擔重要任務，生活中也能將家裡打理的井井有條，面對情人溫柔、體貼又善解人意，讓人感到如沐春風。當另一半需要獨處時，只需要一個眼神，她就能夠讀懂，不會打破砂鍋問到底，這樣的優質情人，遇到就千萬不要錯過。

▍第三名：巨蟹座

重視家庭的巨蟹女，一舉一動都散發著母性光輝，無論對待家人或是另一半，都是無微不至的用心照顧，對她來說，家人就是一切。巨蟹女不但賢慧，外貌條件也非常好，稍微打扮就顯得落落大方，總是吸引不少異性的目光，因此成為許多男性夢想中的優質情人。

▍第二名：雙魚座

雙魚女觀察力很強，甚至到洞悉人性的地步，在愛情中看似委屈，其實從來沒有違背過自己的本性和原則，總是能達成雙贏的局面。雙魚女性格浪漫、感性，總是替人著想，因此很少會跟另一半吵架，相處時非常甜蜜，若渴望談一場浪漫的戀愛，千萬不要錯過身邊的雙魚女。

▍第一名：雙子座

古靈精怪的雙子女，有著可愛又不服輸的個性，撒嬌時總是讓另一半招架不住，想把她捧在手心裡寵愛，即使發脾氣，也拿捏得恰到好處，能夠表達不滿又不失分寸。雙子女很有情趣，常常製造驚喜，在另一半的眼中，與這樣的女孩在一起永遠都有新鮮感，能夠忘卻現實中的煩惱，如果有幸跟雙子女交往，一定要好好把握。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】