有些人遇到困難會立刻打退堂鼓，也有些人特別堅強，困難反而成為他努力的動力，絕不會因為遭遇困境就放棄。星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，摩羯座、金牛座、天蠍座、獅子座的人在面對困難時不畏艱難，遇到問題會越挫越勇，絕不輕言放棄，意志力非常堅強。

▍1.摩羯座

摩羯座很能夠吃苦，一旦立下目標，就會堅持到底，無論遇到多大的困難都無法擊倒他。摩羯座忍耐力很強，在別人想要放棄的時候，他反而顯得幹勁十足，他的字典裡沒有「放棄」這兩個字。

▍2.金牛座

金牛座面對任何事都很執著，甚至到固執的地步，他們做事前會仔細規劃，然後一心一意朝著目標前進，不達到目的絕不罷休，在這個過程中，他們會非常專注，不只不會放棄，甚至不會有一刻分心。

▍3.天蠍座

天蠍座並不是因為堅強的意志力而不放棄，相反的，他們每次在努力過程中思緒都非常紛亂，一下想著「為何要這麼辛苦？」，一下想著「我怎麼可能做不到！」然後又開始埋頭苦幹，從結果來看也是不會輕易放棄。

▍4.獅子座

獅子座對自己很有自信，他們會把握各種機會秀出自己的能力，很享受大家崇拜他的感覺。當獅子座遇到困難，立刻就會被激發鬥志，更想要拚命搞定來證明自己的實力，這種不服輸的個性讓他們不畏困難，不曾想過放棄。