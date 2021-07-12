每個人都想致富，過上一輩子不用為錢煩惱的生活，除了努力在事業上打拚，爭取優秀的工作成績，賺進豐厚薪資之外，好好把握財運也是關鍵！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，雙魚座、雙子座、獅子座的人在7月下半月正財、偏財運最旺，雙魚座擁有令人羨慕的偏財運，可大膽挑戰投資理財；雙子座及獅子座則是正財機會多，只要好好發揮出長久以來累積的實力，即可賺進大把鈔票。

▍Top3：雙魚座

太陽與水星入偏財宮位，顯示雙魚座在7月下半月的正財運走強，收入將會不斷上升，可以趁這段時間努力開拓，可迎接豐收的成果，另外偏財運屬優良，過去的投資會看見回報，若想要嘗試新的挑戰不訪試試看，會有意外收獲。

▍Top2：雙子座

太陽與水星入正財宮位，顯示雙子座在7月下半月的財運以正財為主，在這波疫情中，過去努力累積的實力會幫助你避開許多危機，財運穩當就是福氣！而在投資方面，建議保守為主，新市場若沒研究不要貿然投入資金。

▍Top1：獅子座

太陽與火星入本命宮位，顯示獅子座在7月下半月的財運以正財為主，偏財運也不錯，若有在經營副業，會有不錯的收益，若有想要投資副業的計畫，可以趁7月下半月去深入研究，將會出現好機會，好好把握即可找出自己的致富之道。